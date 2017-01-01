Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017

На молодёжном чемпионате мира по хоккею стали известны все четвертьфинальные пары.

Сборная России заняла третье место в группе B и получила в соперники вторую команду из группы А – сборную Дании. Матч состоится 2 января и начнется в 21:00 по московскому времени.

В параллельных матчах сыграют: Швеция – Словакия, Канада – Чехия, США – Швейцария.

В случае победы над командой Дании сборная России в полуфинале сыграет с победителем пары США - Швейцария.