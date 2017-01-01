«Локомотив» интересуется Веллитоном, Боли и Мбенгом
В
селекционном списке «Локомотива» числятся Веллитон из «Кайсериспора», Янник
Боли из «Анжи» и Аблай Мбенг из «Терека», сообщает «Матч ТВ».
30-летний Веллитон в нынешнем сезоне принял участие в 18
матчах, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. По данным transfermarkt.de,
стоимость форварда составляет два миллиона евро.
Французский нападающий «Анжи» Боли, которому в январе этого
года исполнится 29 лет в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах, в двух из
которых отметился по голу. Его стоимость составляет 1,50 миллиона евро.
24-летний сенегальский форвард «Терека» Мбенг, по мнению
скаутов похож на Умара Ниасса, у него невысокие зарплатные ожидания и его можно
взять в аренду. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах, в
которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Также сообщается, что переход нападающего «Фенербахче» Эменике маловероятен.
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