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«Локомотив» интересуется Веллитоном, Боли и Мбенгом

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

В селекционном списке «Локомотива» числятся Веллитон из «Кайсериспора», Янник Боли из «Анжи» и Аблай Мбенг из «Терека», сообщает «Матч ТВ».

30-летний Веллитон в нынешнем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. По данным transfermarkt.de, стоимость форварда составляет два миллиона евро.

Французский нападающий «Анжи» Боли, которому в январе этого года исполнится 29 лет в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах, в двух из которых отметился по голу. Его стоимость составляет 1,50 миллиона евро.

24-летний сенегальский форвард «Терека» Мбенг, по мнению скаутов похож на Умара Ниасса, у него невысокие зарплатные ожидания и его можно взять в аренду. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Также сообщается, что переход нападающего «Фенербахче» Эменике маловероятен.


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