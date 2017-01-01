Нобель Арустамян: «Краснодар» – второй претендент на Алексея Миранчука
Комментатор «Матч
ТВ» Нобель Арустамян о возможном переходе Алексея Миранчука из «Локомотива».
«Краснодар» сейчас второй претендент на Алексея Миранчука, он
вполне может повлиять на ситуацию с будущим полузащитника «Локомотива». Хотя
«Рубин» должен сам не решиться подписать Миранчука, чтобы этот трансфер
сорвался. Все основания для покупки Алексея у казанцев есть — думаю, она и
случится», - цитирует Арустамяна «Матч ТВ».
Напомним, 21-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял
участие в 18 матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативные
передачи.
По данным transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро.
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