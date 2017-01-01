Кирилл Капризов: Хорошо, что дотерпели и довели матч до победы

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы над словаками (2:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.



«Хорошо, что дотерпели, довели матч до победы. Нужно было обязательно выигрывать. Моментов было много, несколько раз попадали в штангу, немного подвела реализация. В целом хорошо сыграли по заданию, правильно выходили из-под давления.

Как оцениваю результат группового этапа? Всегда хочется большего, тем более два матча проиграли. Но сейчас двигаемся дальше. Не важно, кто забивает. У нас должна быть команда. И должен быть результат. У датчан сильная команда в этом году - выиграли два матча в группе, проиграли по буллитам. Будем готовиться к ним», - цитирует Капризова официальный сайт ФХР.

Напомним, сборная России заняла третье место в группе B и получила в соперники вторую команду из группы А – сборную Дании. Матч состоится 2 января и начнется в 21:00 по московскому времени.