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Кирилл Капризов: Хорошо, что дотерпели и довели матч до победы

Источник:  ФХРКомментарии

Нападающий молодежной сборной России Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы над словаками (2:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

«Хорошо, что дотерпели, довели матч до победы. Нужно было обязательно выигрывать. Моментов было много, несколько раз попадали в штангу, немного подвела реализация. В целом хорошо сыграли по заданию, правильно выходили из-под давления.

Как оцениваю результат группового этапа? Всегда хочется большего, тем более два матча проиграли. Но сейчас двигаемся дальше. Не важно, кто забивает. У нас должна быть команда. И должен быть результат. У датчан сильная команда в этом году - выиграли два матча в группе, проиграли по буллитам. Будем готовиться к ним», - цитирует Капризова официальный сайт ФХР.

Напомним, сборная России заняла третье место в группе B и получила в соперники вторую команду из группы А – сборную Дании. Матч состоится 2 января и начнется в 21:00 по московскому времени.

Матч

Россия (U-20) - Словакия (U-20) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Гурьянов (Квартальнов, Карнаухов), 29:06 (1:0 - бол.). Тренин (Ураков, Беляев), 49:39 (2:0).

Место и дата

01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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