Кирилл Капризов: Хорошо, что дотерпели и довели матч до победы
Нападающий
молодежной сборной России Кирилл Капризов поделился впечатлениями от победы над словаками (2:0)
в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.
«Хорошо, что дотерпели, довели матч до победы. Нужно было обязательно
выигрывать. Моментов было много, несколько раз попадали в штангу, немного
подвела реализация. В целом хорошо сыграли по заданию, правильно выходили
из-под давления.
Как оцениваю результат группового этапа? Всегда хочется большего, тем более
два матча проиграли. Но сейчас двигаемся дальше. Не важно, кто забивает. У нас
должна быть команда. И должен быть результат. У датчан сильная команда в этом
году - выиграли два матча в группе, проиграли по буллитам. Будем готовиться к
ним», - цитирует Капризова официальный сайт ФХР.
Напомним, сборная России заняла третье место в группе B и получила в соперники вторую команду из группы А – сборную Дании. Матч состоится 2 января и начнется в 21:00 по московскому времени.
Матч
Россия (U-20) - Словакия (U-20) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Гурьянов (Квартальнов, Карнаухов), 29:06 (1:0 - бол.). Тренин (Ураков, Беляев), 49:39 (2:0).
Место и дата
01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция