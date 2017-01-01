Илья Самсонов: Важно, что отыграли на ноль

Голкипер молодежной сборной России Илья Самсонов поделился впечатлениями от победы над словаками (2:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.

«Сегодня было мало бросков, немного тяжело фокусироваться на шайбе в такой ситуации. Важно, что отыграли на ноль - ребята блокировали броски, подчищали на пятаке. Спасибо команде.

Прогресс от первой к четвертой игре? Он есть. Уже нет такого давления, все понимают уровень и ответственность. Мне кажется, прогресс налицо.

Недооценка Дании? Ее и в прошлом году не было, но там немного не везло. Будем настраиваться на такой же бой, как и с любой другой командой. Думаю, проблем не будет», - цитирует Самсонова официальный сайт ФХР.

Напомним, сборная России заняла третье место в группе B и получила в соперники вторую команду из группы А – сборную Дании. Матч состоится 2 января и начнется в 21:00 по московскому времени.