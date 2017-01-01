Илья Самсонов: Важно, что отыграли на ноль
Голкипер
молодежной сборной России Илья Самсонов поделился впечатлениями от победы над словаками
(2:0) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.
«Сегодня
было мало бросков, немного тяжело фокусироваться на шайбе в такой ситуации.
Важно, что отыграли на ноль - ребята блокировали броски, подчищали на пятаке.
Спасибо команде.
Прогресс от первой к четвертой игре? Он есть.
Уже нет такого давления, все понимают уровень и ответственность. Мне кажется,
прогресс налицо.
Недооценка Дании? Ее и в прошлом году не
было, но там немного не везло. Будем настраиваться на такой же бой, как и с
любой другой командой. Думаю, проблем не будет», - цитирует Самсонова
официальный сайт ФХР.
Напомним, сборная России заняла третье место в группе B и получила в соперники вторую команду из группы А – сборную Дании. Матч состоится 2 января и начнется в 21:00 по московскому времени.
Матч
Россия (U-20) - Словакия (U-20) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Гурьянов (Квартальнов, Карнаухов), 29:06 (1:0 - бол.). Тренин (Ураков, Беляев), 49:39 (2:0).
Место и дата
01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция