Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 3 ОТМонреаль
Футбол  Уотфорд- : -Тоттенхэм
Хоккей  Торонто- : -Детройт
Хоккей  Россия (U-20)2 : 0Словакия (U-20)
Футбол  Арсенал- : -Кристал Пэлас
Хоккей  Вашингтон- : -Оттава
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гребенщиков может покинуть пост президента «Ростова»

Источник:  161.ruКомментарии

Президент футбольного клуба «Ростов» Александр Гребенщиков может покинуть свой пост, сообщает городской сайт Ростова 161.ru.

«К Гребенщикову было много претензий по поводу деятельности футбольного клуба «Ростов». Достижения команды связаны не с ним, а с тесной работой губернатора Голубева и Курбана Бердыева. Сейчас обсуждается вопрос об его преемнике, – сообщает источник, знакомый с ситуацией.

О недовольстве работой Гребенщикова говорит и тот факт, что с августа 2016 года стабилизацией дел в клубе по заданию Голубева вместо него занимался президент ростовского СКА Игорь Гуськов.

Напомним, ранее Василий Голубев подписал указ, освобождающий от должности первого заместителя губернатора Ростовской области Александра Гребенщикова. Официально он был уволен по собственному желанию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Нобель Арустамян: «Краснодар» – второй претендент на Алексея МиранчукаКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян о возможном переходе Алексея Миранчука из «Локомотива».«Локомотив» интересуется Веллитоном, Боли и МбенгомВ селекционных списках «Локомотива» числятся Веллитон из «Кайсериспора», Янник Боли из «Анжи» и Аблай Мбенг из «Терека», сообщает «Матч ТВ».Василий Уткин: «Урал» опозорил слово «футбол» в этом годуОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался о футбольном клубе «Урал».Валерий Рейнгольд: Как бы из Луиса Адриано не вышел Лукас БарриосВалерий Рейнгольд: Как бы из Луиса Адриано не вышел Лукас БарриосБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о последних трансферных новостях вокруг московского клуба.Денис Глушаков: «Братуха» - это у Промеса любимоеДенис Глушаков: «Братуха» - это у Промеса любимоеНовогоднее интервью лучшего игрока первой части сезона.Кокорин, Новосельцев и другие зенитовцы поздравили болельщиков с Новым годом (видео)Футболисты «Зенита» поздравили болельщиков команды с Новым 2017-м годомЦаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛЦаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Так выпьем же за... Новогодние поздравления клубам РФПЛТак выпьем же за... Новогодние поздравления клубам РФПЛ2017-й настает, 2016-й уходит и машет ручкой 16-ти клубам российской премьер-лиги.Дмитрий Комбаров: Пусть «Спартак» в 2017 году станет чемпиономПолузащитники «Спартака» Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков поздравили болельщиков с Новым годом.Тимофей Калачев: Год был достаточно удачный и в спортивном плане, и в жизненных моментахПолузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поздравил болельщиков команды с наступающим Новым годом.Ринат Билялетдинов претендует на пост главного тренера «Анжи»Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов может возглавить «Анжи».Президент «Рубина»: Для нас уходящий 2016 год был особеннымПрезидент «Рубина», мэр Казани Ильсур Метшин поздравил болельщиков с Новым годом. — Для нас уходящий 2016 год был особенным: мы впервые пригласили иностранного тренера, провели серьезное обновление команды, поставили самые серьезные задачи. Я хочу поблагодарить всех наших болельщиков за то, что в самые трудные моменты становления новой команды вы были и остаетесь преданными «Рубину». Хочу поблагодарить наших спонсоров, всех тех, благодаря кому мы имеем возможность строить новую команду, руководство нашей республики, Президента Рустама Нургалиевича Минниханова, всех тех, кто вложил в славную историю «Рубина» свое сердце. И наших бывших главных тренеров и игроков, которые для нас бывшими не бывают – это история нашего клуба, славная история. Мы хотим, чтобы новые золотые страницы обязательно появились в ближайшем будущем у «Рубина». Дорогие друзья, дорогие болельщики «Рубина», в преддверии наступающего нового 2017-го года хочу поздравить вас с нашим самым замечательным долгожданным праздником. Хочу поблагодарить за уходящий год, за то, что вы были, есть и будете с нашей любимой командой в самые разные времена, в самые разные годы. Мы стараемся создать новую команду, вернуть славные традиции, чтобы «Рубин» обязательно бился за самые высокие места в Премьер-лиге, чтобы достойно выступал и представлял наш любимый город, нашу республику в еврокубках и дарил как можно больше радостных моментов, минут и побед нашим дорогим болельщикам. Поздравляю вас с наступающим 2017-м годом, желаю здоровья, благополучия, новых ярких побед нашей команде! С Новым 2017-м годом вас!Как не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из ШанхаяКак не заскучать в Китае за полгода. Советы Халка из ШанхаяБразилец развлекается на поле, собирает друзей в команде и продолжает растить мышцы.Стали известны подробности трансфера Адриано в «Спартак»Как сообщает издание Corriere della sera, трансфер 29-летнего нападающего «Милана» Луиса Алриано обойдется московскому «Спартаку» в 1 млн евро.«А я говорил Широкову, что не надо заканчивать…». Обзор Ловчева«А я говорил Широкову, что не надо заканчивать…». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о последних событиях. футбольного года.62 суток футбола. Какие матчи смотрели в России в 2016 году62 суток футбола. Какие матчи смотрели в России в 2016 годуНет ничего удивительно в том, что в 2016 году именно футбол внес наибольший вклад в общие показатели «Матч ТВ».Курбан Бердыев: В наступающем году будем стараться укреплять позиции донского футболаВице-президент «Ростова» Курбан Бердыев обратился к болельщикам команды в канун Нового года.Евгений Гинер: Мы столкнулись с трудностями, которые сделали нас лишь сильнееПрезидент московского ЦСКА Евгений Гинер поздравил болельщиков столичного клуба с наступающим Новым годом.Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ»Еженедельник «Советский спорт Футбол» подводит итоги 2016 года.Евгений Ловчев: Для Промеса сейчас не лучшее время, чтобы уходить из «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев считает, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес должен остаться в команде и стать в ее составе чемпионом.
Главные новости
Футбол
Гребенщиков может покинуть пост президента «Ростова»
Футбол
Нобель Арустамян: «Краснодар» – второй претендент на Алексея Миранчука
Футбол
«Локомотив» интересуется Веллитоном, Боли и Мбенгом
Футбол
Василий Уткин: «Урал» опозорил слово «футбол» в этом году
Хоккей
Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2017
Футбол
Валерий Рейнгольд: Не в восторге от возможного возвращения Самедова в «Спартак»
Футбол
АПЛ. 19-й тур. «Челси» обыграл «Сток Сити», «Ливерпуль» одолел «Манчестер Сити» и другие матчи
Хоккей
СКА поздравил болельщиков с Новым годом видеороликом «Новогодний телевизор»
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Мидлсбро»
Футбол
Дубль Виллиана помог «Челси» обыграть «Сток Сити»
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости