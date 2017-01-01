Гребенщиков может покинуть пост президента «Ростова»
Президент футбольного клуба «Ростов» Александр Гребенщиков
может покинуть свой пост, сообщает городской сайт Ростова 161.ru.
«К Гребенщикову было много
претензий по поводу деятельности футбольного клуба «Ростов». Достижения команды
связаны не с ним, а с тесной работой губернатора Голубева и Курбана Бердыева.
Сейчас обсуждается вопрос об его преемнике, – сообщает источник, знакомый с
ситуацией.
О недовольстве работой Гребенщикова говорит и тот факт, что с августа 2016 года стабилизацией дел в клубе по заданию Голубева вместо него занимался президент ростовского СКА Игорь Гуськов.
Напомним, ранее Василий Голубев подписал указ,
освобождающий от должности первого заместителя губернатора Ростовской области
Александра Гребенщикова. Официально он был уволен
по собственному желанию.