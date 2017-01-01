Команда «КАМАЗ-мастер» прошла все проверки перед стартом «Дакара»

Российская команда «КАМАЗ-мастер» прошла технические и административные проверки перед стартом ралли-марафона «Дакар»-2017.

«Уже наутро 31 декабря наших спортсменов ожидали административные и технические проверки. Они обязательны перед гонкой, и представляют из себя целый ряд всевозможных контрольных и прочих процедур, начиная от фотографирования участников и монтажа навигационного оборудования и заканчивая проверкой соответствия гоночных автомобилей техническому регламенту гонки.

Итак, 31 декабря уже к 14.00 по местному времени спортивные автомобили «КАМАЗ-мастера» успешно пройдя технические проверки, переместились в закрытый парк. Доступ к машинам ограничен вплоть до старта гонки. Административные проверки для участников команды также были завершены. Стартовый подиум гонки состоится 1-го января, а на следующий день караван ралли отправится из Асунсьона в аргентинскую Ресистенсию на 39-километровый прологовый спецучасток», - говорится на официальном сайте команды.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.