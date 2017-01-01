СК возбудил дело по факту нападения на Мирзаева

Столичные следователи возбудили дело по факту нападения троих неизвестных на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент произошел в ночь на субботу на юге Москвы.

«По версии следствия, ночью 31 декабря 2016 года в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в городе Москве проникли трое неустановленных лиц, где подвергли избиению 30-летнего мужчину, используя в качестве орудия преступления, предположительно, травматический пистолет. После нападения неизвестные скрылись. В результате потерпевший был госпитализирован, ему оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает», - говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия» и «нарушение неприкосновенности жилища». Следователи принимают меры по задержанию причастных к совершению преступлений.