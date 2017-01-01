Сергей Карякин: Надеюсь, что в 2017 году произойдет что-то действительно важное

Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин, который выступит на предстоящем «Дакаре»-2017 рассказал каково это встречать Новый год вдали от дома.

«Вот и пришел 2017 год. Вдали от дома от семьи. И, честно признаюсь, что грустно встречать самый любимый праздник вдали от дома. Не видеть снега, близких людей, смотреть поздравление президента по YouTube, а не по телевизору с российским шампанским и оливье.

За 2016 год произошло много, но хотелось бы больше. Надеюсь, что в 2017 году произойдёт что-то действительно важное... (ну, вы меня поняли). Ведь где-то в глубине души хочется в Новый год быть дома, но иметь в душе чувство выполненной цели. И я очень рад, что есть люди, которые помогают достичь этой цели. Прежде всего это семья -их поддержка и понимание - они помогают осознать мне, что у меня нет шанса сдаться и не преуспеть ведь, для них я должен стать примером. Конечно, это люди, которые болеют идеей Дакара, благодаря которым я и команда оказались за десятки тысяч километров от дома. И ещё больше я рад, что они так же болеют и переживают за нас. Конечно, это мои болельщики, которые создают огромную энергетику, которую я чувствую, которая помогает мне в самые сложные моменты. Спасибо вам», - написал Карякин в инстаграме.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.