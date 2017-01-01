Валерий Рейнгольд: Боккетти нужно соизмерять свои аппетиты

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд посоветовал итальянскому защитнику москвичей Сальваторе Боккетти не спешить с уходом из клуба.



– Я бы посоветовал Боккетти все хорошенько обдумать. Ему 30 лет. У него русская жена. Это немаловажно. Обустроился он хорошо, а на Западе никому не нужен. Только в России «Рубин» может забрать обратно. Или еще куда-то. Но я бы ему советовал не делать этого. У него стабильная зарплата. Он попросил больше. Ему отказали. И правильно сделали. Не такого он класса игрок. Свои аппетиты нужно соизмерять. Хороший боец, а спешить с уходом из «Спартака» ему не стоит. Все-таки команда будет бороться за медали и это обещает приличные бонусы.

– Тем более не за хорошую игру его отдавали в аренду в «Милан».

– Конечно. Тем более «Спартак» - его команда. В нее он основательно вписался в отличие от многих легионеров. Здесь он как свой. Я бы ему посоветовал еще раз обдувать свою позицию, - сказал Рейнгольд.

Контракт 30-летнего Сальваторе Боккетти истекает летом 2017 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей за «Спартак» и забил один мяч.