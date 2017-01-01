Болельщики «Ростова» признали Джанаева лучшим игроком в 2016-м году
На
официальном сайте «Ростова» завершилось голосование «Лучший игрок команды в
2016-м году».
Первое место занял вратарь команды Сослан Джанаев. Он набрал
41.8% голосов. Второе место - Тимофей Калачев
– 18.5%. Третье место– нападающий Сердар Азмун – 18.3%.
В результате голосований другие номинации распределились
следующим образом:
Лучший
защитник: Сесар Навас
Лучший полузащитник: Александр Ерохин
Лучший бомбардир: Сердар Азмун
Лучший гол в первой части сезона РФПЛ: мяч Александра Гацкана в ворота ЦСКА
Лучший гол «Ростова» в Лиге чемпионов: мяч Кристиана Нобоа в ворота «Баварии»
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