Александр Кожевников: Дания - хороший середняк, бодаться будут

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы сборной России на выход в полуфинал молодежного чемпионата мира.

Минувшей ночью завершился групповой этап МЧМ-2017. Победа над командой Словакии в заключительном матче со счетом 2:0 позволила сборной России занять третье место в группе B и выйти в плей-офф турнира. В четвертьфинале 2 января россияне сыграют с командой Дании.

«Вышли из группы, это хорошо. Все команды, кроме шведов, там одинаковые, так что есть шанс пробиться в полуфинал. Нужно настраиваться и включаться всем, у нас одно звено по большому счету играет, кто-то должен еще выстрелить. Явных лидеров нет, самое главное, чтобы у нас была самоотверженность, самоотдача – это самое главное в играх на вылет. Дания – хороший середняк, бодаться будут, но тем не менее шанс на выход в полуфинал большой», - сказал Кожевников.