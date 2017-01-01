Александр Кожевников: Дания - хороший середняк, бодаться будут
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы сборной России на выход в полуфинал молодежного чемпионата мира.
Минувшей ночью завершился групповой этап МЧМ-2017. Победа над командой Словакии в заключительном матче со счетом 2:0 позволила сборной России занять третье место в группе B и выйти в плей-офф турнира. В четвертьфинале 2 января россияне сыграют с командой Дании.
«Вышли из группы, это хорошо. Все команды, кроме шведов, там одинаковые, так что есть шанс пробиться в полуфинал. Нужно настраиваться и включаться всем, у нас одно звено по большому счету играет, кто-то должен еще выстрелить. Явных лидеров нет, самое главное, чтобы у нас была самоотверженность, самоотдача – это самое главное в играх на вылет. Дания – хороший середняк, бодаться будут, но тем не менее шанс на выход в полуфинал большой», - сказал Кожевников.
Матч
Россия (U-20) - Словакия (U-20) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы:
Гурьянов (Квартальнов, Карнаухов), 29:06 (1:0 - бол.). Тренин (Ураков, Беляев), 49:39 (2:0).
Место и дата
01 января 04:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция