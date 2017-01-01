Андрей Каргинов: Тренировались, проводили испытания и все ради победы в Africa Race и «Дакаре»

Пилот «КАМАЗ-мастер» на Africa Eco Race Андрей Каргинов рассказал о подготовке команды к ралли-марафонам.

«Это одно их тех событий, которых ждешь целый год. Тренировались, проводили испытания наших новинок, и все ради того, чтобы выиграть в двух главных мероприятиях для нашей команды Africa Eco Race и «Дакаре», который сейчас проходит в Южной Америке. В этом году, что символично, они стартуют и финишируют в одни даты.

Сейчас мы перешли на новый тип шин, они были испытаны в течение года, и сейчас они пройдут испытания в песках Мавритании, в специфических невысоких дюнах. Нам интересно проверить, как поведут себя эти шины в таких условиях и какой результат», - цитирует Каргинова официальный сайт команды.