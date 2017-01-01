Андрей Каргинов: Тренировались, проводили испытания и все ради победы в Africa Race и «Дакаре»
Пилот «КАМАЗ-мастер» на Africa Eco
Race Андрей
Каргинов рассказал о подготовке команды к ралли-марафонам.
«Это одно их тех событий, которых ждешь целый год.
Тренировались, проводили испытания наших новинок, и все ради того, чтобы
выиграть в двух главных мероприятиях для нашей команды Africa Eco Race и
«Дакаре», который сейчас проходит в Южной Америке. В этом году, что символично,
они стартуют и финишируют в одни даты.
Сейчас мы перешли на новый тип шин, они были испытаны в
течение года, и сейчас они пройдут испытания в песках Мавритании, в
специфических невысоких дюнах. Нам интересно проверить, как поведут себя эти
шины в таких условиях и какой результат», - цитирует Каргинова официальный сайт
команды.
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