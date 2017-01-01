Казелин заменит Кулижникова на чемпионате Европы

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Кулижников получил травму паха и не стартует на дистанции 1000 м на этапе КМ в Херенвене Российский конькобежец Павел Кулижников не стартует на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в голландском Херенвене. Об этом сообщил главный тренер сборной России Константин Полтавец.

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Мурашов выиграл второй старт на дистанции 500 м в Астане, Кулижников - второй Российский конькобежец Руслан Мурашов стал победителем второго старта на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в Астане.

Мурашов занял второе место на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 метров, Кулижников – третий Российские конькобежцы Руслан Мурашов и Павел Кулижников попали в тройку призеров на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 500 метров.

«За успехи не благодарят, а за ошибку – растерзать готовы!» Как Павел Кулижников и Руслан Мурашов были в нетрезвом виде задержаны полицией Японии.

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Руслан Мурашов: На западе нас боятся, но не уважают На старте нового сезона главную сенсацию в Коломне преподнес 23-летний российский спринтер Руслан Мурашов.

Кулижников в Коломне пробежал дистанцию 500 метров быстрее мирового рекорда Российский конькобежец Павел Кулижников пробежал дистанцию 500 метров на контрольном старте в Коломне быстрее нынешнего рекорда мира.