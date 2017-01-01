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Казелин заменит Кулижникова на чемпионате Европы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Конькобежец Михаил Казелин заменит лидера спринтерской команды сборной России Павла Кулижникова на чемпионате Европы в многоборье, сообщил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.

Соревнования пройдут в голландском Херенвене 6-8 января.

«Вместо Кулижникова на чемпионате Европы побежит Казелин», - цитирует Дорофеева «Р-Спорт».

Напомним, Кулижников пропускает чемпионат Европы из-за того, что не в полной мере восстановился после травмы. Он готовится принять участие в  чемпионате мира на отдельных дистанциях, который состоится в Канныне с 9 по 12 февраля.

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