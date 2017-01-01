Казелин заменит Кулижникова на чемпионате Европы
Конькобежец Михаил Казелин заменит лидера спринтерской команды сборной России Павла Кулижникова на чемпионате Европы в многоборье, сообщил тренер российских спринтеров Дмитрий Дорофеев.
Соревнования пройдут в голландском Херенвене 6-8 января.
«Вместо Кулижникова на чемпионате Европы побежит Казелин», - цитирует Дорофеева «Р-Спорт».
Напомним, Кулижников пропускает чемпионат Европы из-за того, что не в полной мере восстановился после травмы. Он готовится принять участие в чемпионате мира на отдельных дистанциях, который состоится в Канныне с 9 по 12 февраля.
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