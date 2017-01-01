Арсен Венгер: «Челси» качественно справился со своими проблемами

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал лидерство «Челси» в английской премьер-лиге.

«На текущий момент «Челси» видится фаворитом, потому что команда выглядит мощно и создала большой отрыв. Как говорят в Англии, они только сами могут упустить титул. На текущий момент они лидеры, но они все еще могут проиграть. Впереди долгий путь, всем будет сложно в очных матчах, которые сыграют важнейшую роль.

«Челси» качественно справился со своими проблемами. Нужно отдать должное Конте – он нашел решение и сбалансировал игру команды. «Челси» купил Давид Луиза, который укрепил защитную линию команды, и, на мой взгляд, сейчас это самая стабильная команда», - сказал Венгер.

Синие в 19 матчах набрали 49 очков и лидируют в турнирной таблице, а «Арсенал» сыграл 18 матчей и с 37-ю очками занимает четвертое место.

Напомним, сегодня «канониры» на «Эмирейтс» примут «Кристал Пэлас» в рамках 19-го тура чемпионата Англии.