Алексис Санчес: Хочу подарить болельщикам новый чемпионский титул
Форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес заявил, что хочет подарить болельщикам чемпионский титул.
«Каждый день, в каждом матче я хочу доказывать, что я важный игрок. Думаю, с нашими футболистами, нашим составом мы способны на многое.
Я чувствую себя здесь реально счастливым, мне очень комфортно. Хочу подарить болельщикам новый чемпионский титул», - сказал Санчес.
«Арсенал» после 18-го тура английской премьер-лиги
расположился на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в активе 37 очков.
Напомним, сегодня «канониры» на «Эмирейтс» примут «Кристал Пэлас» в рамках 19-го тура чемпионата Англии.
Матч
Место и дата
01 января 19:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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