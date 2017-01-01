Алексис Санчес: Хочу подарить болельщикам новый чемпионский титул

Форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес заявил, что хочет подарить болельщикам чемпионский титул.

«Каждый день, в каждом матче я хочу доказывать, что я важный игрок. Думаю, с нашими футболистами, нашим составом мы способны на многое.

Я чувствую себя здесь реально счастливым, мне очень комфортно. Хочу подарить болельщикам новый чемпионский титул», - сказал Санчес.

«Арсенал» после 18-го тура английской премьер-лиги расположился на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в активе 37 очков.

Напомним, сегодня «канониры» на «Эмирейтс» примут «Кристал Пэлас» в рамках 19-го тура чемпионата Англии.