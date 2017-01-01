Рене Фазель: 2017 год будет непростым на события для IIHF

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о своих ожиданиях от наступившего 2017 года.

«Следующего сезона я жду с большим интересом: чемпионат мира будет во Франции и Германии - в Париже и Кельне, который известен как большой хоккейный город. Молодежный чемпионат мира вернулся в Канаду. Также у нас будет ряд тестовых соревнований перед Олимпийскими играми в южнокорейском Пхенчхане. Год будет непростым с точки зрения событий для нас; мы надеемся, что игроки НХЛ приедут в Южную Корею», - цитирует Фазеля ТАСС.

«Развитие хоккея идет полным ходом, но необходимо сохранить заданный темп, дел еще много. Угроза хоккеистам на льду потихоньку сходит на нет благодаря изменению и ужесточению правил, особенно против жестких приемов», - добавил президент IIHF.







