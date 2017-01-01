Даниил Квят: Тяжело, трудно, но мы выкарабкались
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги ушедшего 2016-го
года.
«Если совсем кратко: тяжело, трудно, но мы выкарабкались. Мне
удалось перестроиться после летнего перерыва. Я отлично провел время. Сказал
себе: «Просто покажи всё, на что способен, чтобы потом ни о чем не
жалеть». После паузы в чемпионате я вернулся на сто процентов
сфокусированным, работал над каждой деталью, и это начало приносить плоды.
Мы знали, что будет несколько трасс, которые должны нам
подойти, как, например, в Сингапуре – и выжали из ситуации максимум», -
цитирует Квята Motorsport.com.
Напомним, в минувшем сезоне Квят в 21-й гонке «Формулы-1»
набрал 25 очков и разместился на 14-й строчке личного зачета пилотов.
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