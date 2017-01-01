Даниил Квят: Тяжело, трудно, но мы выкарабкались

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги ушедшего 2016-го года.

«Если совсем кратко: тяжело, трудно, но мы выкарабкались. Мне удалось перестроиться после летнего перерыва. Я отлично провел время. Сказал себе: «Просто покажи всё, на что способен, чтобы потом ни о чем не жалеть». После паузы в чемпионате я вернулся на сто процентов сфокусированным, работал над каждой деталью, и это начало приносить плоды.

Мы знали, что будет несколько трасс, которые должны нам подойти, как, например, в Сингапуре – и выжали из ситуации максимум», - цитирует Квята Motorsport.com.

Напомним, в минувшем сезоне Квят в 21-й гонке «Формулы-1» набрал 25 очков и разместился на 14-й строчке личного зачета пилотов.