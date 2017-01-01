Букмекеры отдают «Арсеналу» явное преимущество над «Кристал Пэлас»

Хосеп Гвардиола: Мне очень нравится, как играет «Ливерпуль», они переходят в атаку за 3 секунды

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в 19-м туре чемпионата Англии.