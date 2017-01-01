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Букмекеры отдают «Арсеналу» явное преимущество над «Кристал Пэлас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на матч 19-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас».

Победу «канониров» аналитики оценили скромным коэффициентом 1,28, тогда как виктория их соперника идет за щедрые 10,64.

За ничью букмекеры предлагают 6,03.

Матч начнется сегодня в Лондоне в 19:00 мск.

Матч

Арсенал - Кристал Пэлас

Место и дата

01 января 19:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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