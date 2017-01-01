Букмекеры отдают «Арсеналу» явное преимущество над «Кристал Пэлас»
Букмекерские конторы выставили котировки на матч 19-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас».
Победу «канониров» аналитики оценили скромным коэффициентом 1,28, тогда как виктория их соперника идет за щедрые 10,64.
За ничью букмекеры предлагают 6,03.
Матч начнется сегодня в Лондоне в 19:00 мск.
Матч
Место и дата
01 января 19:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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