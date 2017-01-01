Миланов начал переговоры о новом контракте с ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов ведет переговоры о
продлении контракта с клубом. Об этом сообщил сам игрок.
«Мой контракт с ЦСКА истекает через 1,5 года. Пока я остаюсь там. На самом деле,
есть довольно большой интерес ко мне, но я
хочу остаться. Мы уже начали вести переговоры о заключении нового
контракта. Мое желание и желание
клуба совпадают, так что время покажет», - цитирует Миланова Novsport.com.
В текущем сезоне
24-летний Георгий Миланов провел 23 матча за ЦСКА и забил три мяча при одной
голевой передаче.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
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