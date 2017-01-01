Паулу Фонсека: Уход Тайсона из «Шахтера» даже не обсуждается

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека сказал, что команду не покинет полузащитник Тайсон. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Зенит» или бразильский «Интернасьонал».

«Как по мне, Тайсон - ключевой игрок, он очень важен для команды. Я бы сказал, что на данный момент его уход даже не обсуждается. Тайсон очень быстр. Сейчас я не готов с ним расставаться, нам нужны такие игроки.

Если у вас есть Тайсон, то его нельзя просто так отдавать. Он дополняет игру команды своей скоростью. Именно этого я хочу для команды, - цитирует Фонсеку «Террикон».

Соглашение 28-летнего полузащитника с «горняками» истекает 30 июня 2017 года



В сезоне-2016/17 Тайсон провел 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.

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