Паулу Фонсека: Уход Тайсона из «Шахтера» даже не обсуждается
Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека сказал, что команду не покинет полузащитник Тайсон. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Зенит» или бразильский «Интернасьонал».
«Как
по мне, Тайсон - ключевой игрок, он очень важен для команды. Я бы сказал, что
на данный момент его уход даже не обсуждается. Тайсон очень быстр. Сейчас я не
готов с ним расставаться, нам нужны такие игроки.
Если у
вас есть Тайсон, то его нельзя просто так отдавать. Он дополняет игру команды
своей скоростью. Именно этого я хочу для команды, - цитирует Фонсеку «Террикон».
Соглашение 28-летнего
полузащитника с «горняками» истекает 30 июня 2017 года
В
сезоне-2016/17 Тайсон провел 24 матча во всех турнирах, забил семь мячей и
отдал шесть голевых передач.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
Таблица трансферов РФПЛ