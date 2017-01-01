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Эмиль Алиев: Огромный управленческий опыт Мутко помогает нам одолевать новые рубежи

Источник:  Ассоциация мини-футбола России (АМФР)Комментарии

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подвел итоги 2016 года и поделился ожиданиями и планами на будущее.  

«Уходящий 2016-й год стал одним из самых успешных в истории российского мини-футбола. Мужская сборная России впервые стала вице-чемпионом мира и возглавила рейтинг УЕФА. Наши девушки выиграли золотые награды турнира «Четырех наций» в Испании, мужская и женская студенческие сборные привезли серебро чемпионата мира из Бразилии. Весной 2016 года клуб «Газпром-Югра» спустя 8 лет вернул в Россию кубок УЕФА. С учетом триумфа девушек из МАМИ на европейских студенческих играх, можно твердо сказать: российский мини-футбол в 2016 году оккупировал пьедесталы всех крупных международных турниров.

Все эти достижения и успехи находятся в тесной взаимосвязи с комплексной работой по развитию мини-футбола в нашей стране. Речь идет об аппарате АМФР, мужских и женских клубах, ответственных за реализацию Общероссийских проектов, региональных отделениях, средствах массовой информации, болельщиках. В 2016 году все эти звенья объединились еще крепче. Суперлига – ведущее национальное первенство мира, где наряду с сильнейшими легионерами воспитываются настоящие российские самородки. Реформы мужской Высшей лиги и женского чемпионата страны позволили открыть новые имена, вовлечь еще больше регионов.

Сегодня мы смело шагаем в новый 2017 год, который подарит нам множество важных и ярких событий. Российская сборная выступит в отборочном турнире чемпионата Европы 2018 года, клуб «Газпром-югра» защитит честь страны в «Финале четырех» кубка УЕФА. С большим нетерпением мы ждем нового розыгрыша Кубка Еременко, а также решающих стадий внутренних чемпионатов, каждый из которых таит большую интригу. 

От всего сердца я хочу поблагодарить за всестороннюю поддержку наших начинаний Вице-премьера Российской Федерации, Президента российского футбольного союза Виталия Мутко, чей огромный управленческий опыт помогает нам одолевать новые рубежи. Сегодня я хочу сказать спасибо всей мини-футбольной общественности нашей страны за очень честную и преданную работу в 2016 году. В этой цепи нет неважных звеньев, любой вклад играет огромную роль», - цитирует Алиева официальный сайт АМФР.

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