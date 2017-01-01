Главный тренер женской сборной России по мини-футболу Кузьмин продлил контракт до 2017 года
Продлен контракт с
главным тренером женской сборной России по мини-футболу Евгением Кузьминым. Об
этом сообщает официальный сайт АМФР.
Евгений
Кузьмин является также старшим тренером всех женских сборных команд России по
мини-футболу. Контракт продлен до конца 2017 года. Под его руководством сборная
России выиграла
престижный международный турнир «Четырех наций» в Испании.
«Национальная женская сборная России за последние годы добилась существенного прогресса, большой шаг вперед был сделан в 2016 году. Наша задача теперь – удержать эту планку и готовиться к штурму новых высот, что, как говорят, значительно труднее. Я хочу сказать спасибо президенту РФС Виталию Мутко за доверие.
Гарантирую, что
тренерский штаб женских сборных команд России по мини-футболу, вся Ассоциация
мини-футбола России будет использовать все имеющиеся знания и возможности для
новых побед», - сказал Кузьмин.