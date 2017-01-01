Жозе Моуринью: Марсьялю нужно слушать меня, а не своего агента
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил,
что нападающий клуба Антони Марсьяль должен слушать его, если он хочет прогрессировать,
а не своего агента.
Это игрок с потрясающими качествами для того, чтобы стать
топ-футболистом. Марсьяль играл, он создавал, он забил, он сражался. Я знаю,
что это один из главных наших талантов.
«Марсьялю нужно слушать меня, а не своего агента. Он должен
каждый день слушать меня на тренировках, и выполнять те рекомендации, которые я
даю, чтобы постараться улучшить игру. А я только и читаю в газетах: «Марсьяль
уезжает в «Севилью», «Марсьяль отправляется в аренду», «Марсьяль не счастлив».
Антони нужно слушать меня», - сказал Моуринью.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически