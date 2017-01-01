Устюгов выиграл масс-старт и лидирует в общем зачете «Тур де Ски»
На этапе «Тур де Ски» в Валь-Мюстаире (Швейцария) прошел масс-старт классическим стилем на 10 км
у мужчин. Победу одержал российский лыжник Сергей Устюгов.
Россиянин преодолел
дистанцию за 24 минуты и 50 секунд. На втором месте норвежец Мартин Йонсруд
Сундбю. Его соотечественник Дидрик Тонсет стал третьим. Среди остальных
россиян лучшим стал Андрей Ларьков, который стал 11-м.
В общем зачете также
лидирует Устюгов. Он опережает идущего вторым Сундбю на 18,9 секунд. На третьем
месте канадец Алекс Харви. Андрей Ларьков идет четвертым.
«Тур де Ски»
Валь-Мюстаир (Швейцария)
Мужчины
Масс-старт. 10 км
Классический стиль
1. Сергей Устюгов (Россия) 24.50,0
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)+ 1,9
3. Дидрик Тонсет (Норвегия) +2,3
4. Шюр Рете (Норвегия) + 3,3
5. Дарио Колонья (Швейцария) + 5,5
6. Матти Хейккинен (Финляндия) + 5,6
7. Маркус Хельнер (Швеция) + 6,0
8. Алекс Харви (Канада) + 7,0
9. Ииво Нисканен (Финляндия)+ 7,0
10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 7,3
11. Андрей Ларьков (Россия) + 7,6…
19. Александр Бессмертных (Россия) + 21,6...
21. Алексей Червоткин (Россия) +33,8...
36. Ермил Вокуев (Россия) + 54,0…
47. Петр Седов (Россия) 1.18,2...
61. Андрей Мельниченко (Россия) +1.48,9
Общий зачет
1. Сергей Устюгов (Россия) 26.26,2
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)+ 18,9
3. Алекс Харви (Канада) + 59,6
4. Андрей Ларьков (Россия) + 1.01,5
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) +1.09,2
6. Дарио Колонья (Швейцария)+ 1.10,4
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +1.14,8
8. Федерико Пеллегрино (Италия) +1.17,5
9. Маркус Хельнер (Швеция) + 1.17,8
10. Дидрик Тонсет (Норвегия) + 1.22,7...
23. Александр Бессмертных (Россия) + 2.02,6...
27. Алексей Червоткин (Россия) + 2.14,5...
38. Ермил Вокуев (Россия) + 2.32,3...
52. Петр Седов (Россия) + 3.09,9...
60. Андрей Мельниченко (Россия) + 3.24,8