Алексей Ашапатов: Конец года у российских паралимпийцев абсолютно смазался

Четырехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Алексей Ашапатов поделился ожиданиями от 2017 года.

«Мы усердно готовились весь 2016 год, настраивались удачно выступить на Играх в Рио, но, к сожалению, судьба сложилась так, что по чьей-то воле нас не допустили до участия в Паралимпиаде, - цитирует Ашапатова ТАСС. - Конечно, это было очень обидно и конец года у нас абсолютно смазался. Надеемся, что следующий год будет для нас более удачным и счастливым, а у тех людей, кто принимал решение о нашем отстранении, возобладает здравый смысл. Верим, что в 2017 году со сборной России снимут отстранение и мы снова сможем принимать участие в соревнованиях».

Напомним, Международный паралимпийский комитет 7 августа приостановил членство Паралимпийского комитета России в составе организации. Решение было принято по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Сборная России не была допущена до участия в Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.