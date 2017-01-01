Герман Ткаченко: «Зенит» не готов отпустить Шатова в «Ливерпуль»

Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко о возможности перехода полузащитника «Зенита» Олега Шатова в «Ливерпуль». Он отметил, что «Зенит» не готов отпустить игрока.

«В начале декабря с представителем моей компании связался Бари Хантер, один из двух людей, которые в «Ливерпуле» ведут переговоры по футболистам. «Ливерпулю» и конкретно Юргену Клоппу нравится Шатов, они следят за ним.

Сейчас сложилась ситуация, что Мане уехал на Кубок Африки. У Шатова была операция, и «Зенит» не готов отпускать его на замену Мане. Даю вам слово мужчины, что такой телефонный разговор был», — сказал Ткаченко в эфире «Матч ТВ».

Контракт Шатова с «Зенитом» истекает в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 16 матчей за «Зенит» и забил три мяча при семи голевых передачах.

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