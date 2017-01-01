Герман Ткаченко: «Зенит» не готов отпустить Шатова в «Ливерпуль»
Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко о возможности перехода полузащитника «Зенита»
Олега Шатова в «Ливерпуль». Он отметил, что «Зенит» не готов отпустить игрока.
«В начале декабря
с представителем моей компании связался Бари Хантер, один из двух
людей, которые в «Ливерпуле» ведут переговоры по футболистам.
«Ливерпулю» и конкретно Юргену Клоппу нравится Шатов, они следят
за ним.
Сейчас сложилась ситуация,
что Мане уехал на Кубок Африки. У Шатова была операция,
и «Зенит» не готов отпускать его на замену Мане. Даю вам слово
мужчины, что такой телефонный разговор был», — сказал Ткаченко в эфире «Матч
ТВ».
Контракт Шатова с «Зенитом»
истекает в 2020 году. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 16 матчей
за «Зенит» и забил три мяча при семи голевых передачах.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
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