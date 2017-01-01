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Полузащитник «Шахтера» Караваев перешел в «Фенербахче»

Источник:  ФК «Заря»Комментарии

Полузащитник «Шахтера» Александр Караваев, находящийся в «Заре» на правах аренды, перешел в турецкий «Фенербахче», сообщает официальный сайт луганской команды.

«Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат, которому очень понравилась игра Александра, обратился в футбольный клуб «Шахтер» и лично к игроку с предложением о переходе. Александр обратился с этим вопросом к президенту «Зари» Евгению Геллеру с просьбой расторгнуть контракт об аренде, который был рассчитан до конца этого сезона, что можно сделать только в трехстороннем порядке, так как единоличных прав у «Шахтера» вернуть игрока досрочно нет. 

После долгих переговоров между футбольным клубом «Шахтер», которому принадлежат права на футболиста и футбольным клубом «Заря», в лице президента Евгения Геллера, главного тренера Юрия Вернидуба, генерального директора Сергея Рафаилова и теперь уже экс-игрока Александра Караваева, была достигнута договоренность о переходе», - говорится на официальном сайте «Зари».

Напомним, что Александр Караваев присоединился к «Заре» в сезоне 2014/15. За это время он стал ключевым игроком команды, застолбив за собой место правого вингера. На счету футболиста 66 матчей и 16 забитых мячей в составе «Зари».

По данным transfermarkt.de, стоимость 24-летнего украинского футболиста составляет 2,5 миллиона евро.

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