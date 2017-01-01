Хавьер Грасия: Первая победа в России – самая значимая для меня
Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия подвел итоги
минувшего 2016 года.
«Я считаю, что год получился хорошим. В России у нас были неплохие моменты. Самый памятный момент со спортивной точки зрения – это первая победа, одержанная с «Рубином». Первая победа в России – самая значимая для меня.
Я хочу поздравить всех с Новым годом и Рождеством. Хочу,
чтобы новый год принес всем болельщикам «Рубина» много счастья. С Новым годом,
здоровья, удачи», - сказал Грасия.
Напомним, казанская команда после 17 матчей чемпионата
России занимает девятое место, имея в активе 23 очка.
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