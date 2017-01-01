Кейн сделал дубль в своем сотом матче в АПЛ
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, забив два мяча в проходящей в эти минуты выездной встрече 19-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом», отличился в юбилейном для себя матче.
23-летний форвард
проводит свою сотую игру в английской премьер-лиге. Выступая за лондонский
клуб, он забил в АПЛ 59 мячей.
Во всех турнирах он провел за «Тоттенхэм» 150 матчей и стал автором 76 голов.
Матч
Уотфорд - Тоттенхэм - 1:4 (0:3)
Голы
Кейн 27 (0:1). Кейн 33 (0:2). Алли 41 (0:3). Алли 46 (0:4). Кабул 90 (1:4).
Состав
Уотфорд: Гомес, Кабул, Суньига, Холебас (B. Mason, 68), Кэткарт, Прёдль, Капу (Кабаселе, 78), Дукуре, Гедиура, Дини, Амрабат (Синклер, 75)
Тоттенхэм: Льорис, Роуз (Дэвис, 68), Виммер, Алдервейрелд, Триппьер, Алли (Уинкс, 61), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Сон Хын Мин, Кейн (Янссен, 77)
Предупреждения:
Холебас, 43; Прёдль, 63; Кэткарт, 83 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
01 января 16:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция