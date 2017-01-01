Кейн сделал дубль в своем сотом матче в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, забив два мяча в проходящей в эти минуты выездной встрече 19-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом», отличился в юбилейном для себя матче.

23-летний форвард проводит свою сотую игру в английской премьер-лиге. Выступая за лондонский клуб, он забил в АПЛ 59 мячей.

Во всех турнирах он провел за «Тоттенхэм» 150 матчей и стал автором 76 голов.