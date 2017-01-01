«Тоттенхэм» разгромил «Уотфорд» благодаря дублям Кейна и Алли
«Уотфорд» дома крупно уступил «Тоттенхэму» (1:4) в 19-м туре чемпионата Англии.
У гостей отличились Харри Кейн (27-я и 33-я минуты) и Деле Алли (41-я и 46-я), у хозяев поля - Юнес Кабул (90-я).
Отметим, что это сотая игра, проведенная Кейном в АПЛ.
Лондонский клуб с 39 очками занимает на данный момент четвертое место, его сегодняшний соперник с 22 баллами – на 13-й строчке.
В следующем туре «Тоттенхэм» 4 января примет «Челси», а «Уотфорд» днем ранее сыграет в гостях со «Сток Сити».
Матч
Уотфорд - Тоттенхэм - 1:4 (0:3)
Голы
Кейн 27 (0:1). Кейн 33 (0:2). Алли 41 (0:3). Алли 46 (0:4). Кабул 90 (1:4).
Состав
Уотфорд: Гомес, Кабул, Суньига, Холебас (B. Mason, 68), Кэткарт, Прёдль, Капу (Кабаселе, 78), Дукуре, Гедиура, Дини, Амрабат (Синклер, 75)
Тоттенхэм: Льорис, Роуз (Дэвис, 68), Виммер, Алдервейрелд, Триппьер, Алли (Уинкс, 61), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Сон Хын Мин, Кейн (Янссен, 77)
Предупреждения:
Холебас, 43; Прёдль, 63; Кэткарт, 83 - нет
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
01 января 16:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция