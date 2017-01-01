Денайер, Коне и Аничебе могут не сыграть за «Сандерленд» в матче против «Ливерпуля» из-за травм

Перед матчем 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Сандерленд» испытывает кадровые проблемы. Из-за травм матч могут пропустить защитники Ламине Коне и Джейсон Денайер, а также нападающий Виктор Аничебе.

Денайер пропустил матч против «Бернли» (1:4) из-за повреждения подколенного сухожилия. Обследование показало, что травма оказалась не слишком серьезной, но пока неизвестно, сумеет ли он восстановиться к матчу с «Ливерпулем».

Аничебе и Коне были заменены в первом тайме матча с «Бернли» из-за травм. Как сообщил главный тренер «черных котов» Дэвид Мойес, их участие в матче под вопросом, но пока точной информации о характере травм нет.

Матч «Сандерленд» - «Ливерпуль» состоится 2 января. Начало в 18:00 по Москве.