Денайер, Коне и Аничебе могут не сыграть за «Сандерленд» в матче против «Ливерпуля» из-за травм
Перед матчем 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля»
«Сандерленд» испытывает кадровые проблемы. Из-за травм матч могут пропустить защитники
Ламине Коне и Джейсон Денайер, а также нападающий Виктор Аничебе.
Денайер пропустил матч против «Бернли» (1:4) из-за повреждения подколенного сухожилия.
Обследование показало, что травма оказалась не слишком серьезной, но пока
неизвестно, сумеет ли он восстановиться к матчу с «Ливерпулем».
Аничебе и Коне были заменены в первом тайме матча с «Бернли»
из-за травм. Как сообщил главный тренер «черных котов» Дэвид Мойес, их участие
в матче под вопросом, но пока точной информации о характере травм нет.
Матч «Сандерленд» - «Ливерпуль» состоится 2 января. Начало в
18:00 по Москве.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически