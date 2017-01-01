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Елена Вяльбе: Надеюсь, что Устюгов будет и дальше побеждать

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление Сергея Устюгова на многодневке «Тур де Ски».

Сегодня россиянин, днем ранее победивший в спринте, выиграл масс-старт на 10 км классическим стилем и упрочил лидерство в общем зачете соревнований.

«Две победы - хорошо, просто замечательно. Сергей в хорошей форме. Я не делаю прогнозов на будущее. Отличное выступление, хорошая форма. Надеюсь, что и дальше он будет находиться в той же форме и побеждать», - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

«Тур де Ски» у мужчин продолжится скиатлоном, который пройдет 3 января в немецком Оберстдорфе. Завершится многодневка 8 января в Италии.

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