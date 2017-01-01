При нападении на ночной клуб в Стамбуле погиб человек, выживший после теракта возле стадиона «Бешикташа»
Жертвой террористического акта в Стамбуле в новогоднюю ночь
стал человек, который выжил после теракта возле стадиона местного футбольного
клуба «Бешикташ». Об этом сообщает
турецкое издание Daily
Sabah.
В новогоднюю ночь произошло вооруженное нападение на один из ночных клубов Стамбула. Люди в костюмах Санта-Клауса сначала убили полицейского, а затем вошли в сам клуб и начали стрелять по тем, кто находился в помещении. В результате погибли 39 человек. 69 были ранены. Турецкие власти называют случившееся терактом.
Напомним, 10 декабря произошел взрыв возле стадиона ФК «Бешикташ».
В этот день на стадионе состоялся матч между «Бешикташем» и
«Бурсаспором», в котором хозяева победили 2:1. Взрыв состоялся через два часа
после матча, и большинство болельщиков
уже успели разойтись. Тем не
менее, тогда погибло более 40 человек. Вероятно, целью террористов было
спецподразделение полиции, охранявшее стадион.