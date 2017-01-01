Малкин возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Тарасенко – 4-й, Панарин – 5-й

Евгений Малкин Источник: Reuters

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ) заработал два очка и возглавил гонку бомбардиров в Национальной хоккейной лиге.

В активе 30-летнего россиянина 43 очка (16 голов + 27 передач). На втором месте также с 43 очками (14+29) расположился канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на третьей строчке, имеющий на одно очко меньше, партнер Малкина по команде - Сидни Кросби.

В пятерку также попали еще двое россиян, это расположившийся на четвертом месте форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко – 39 очков (16+23) и нападающий «Чикаго» Артемий Панарин, в активе которого 38 очков (15+23).