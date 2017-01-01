Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия (U-20)2 : 0Словакия (U-20)
Футбол  Арсенал- : -Кристал Пэлас
Футбол  Уотфорд1 : 4Тоттенхэм
Хоккей  Торонто- : -Детройт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Малкин возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Тарасенко – 4-й, Панарин – 5-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгений Малкин
Евгений МалкинИсточник: Reuters

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче с «Монреалем» (4:3 ОТ) заработал два очка и возглавил гонку бомбардиров в Национальной хоккейной лиге.

В активе 30-летнего россиянина 43 очка (16 голов + 27 передач). На втором месте также с 43 очками (14+29) расположился канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на третьей строчке, имеющий на одно очко меньше, партнер Малкина по команде - Сидни Кросби.

В пятерку также попали еще двое россиян, это расположившийся на четвертом месте форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко – 39 очков (16+23) и нападающий «Чикаго» Артемий Панарин, в активе которого 38 очков (15+23).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Овечкин забил гол, а настроила его актриса Вера Глаголева! (видео)Александр Овечкин забил гол, а настроила его актриса Вера Глаголева! (видео)Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 542-й гол в карьере и поздравил российских болельщиков с Новым годом.НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Питтсбург» принимает «Монреаль» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Сарос, Форсберг и Делл - звезды дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Билл Дэйли: Для того чтобы игроки НХЛ сыграли на Олимпиаде-2018, должна быть веская причинаЗаместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал о том, что переговоры об участии хоккеистов лиги в олимпийском турнире 2018 года зашли в тупик.НХЛ. «Ванкувер» - «Анахайм», «Сан-Хосе» - «Филадельфия» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Нэшвилл» всухую обыграл «Сент-Луис»Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нэшвиллу».«Каролина» дома обыграла «Чикаго»Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Чикаго».«Флорида» потеряла Баркова на две-три недели из-за травмыФорвард «Флориды» Александр Барков выбыл на две-три недели из-за травмы. Хоккеист был помещен в список травмированных, сообщает в своем твиттере журналист Эллиот Фридмэн.«Айлендерс» выставили Галака на драфт отказовГолкипер Ярослав Галак выставлен клубом на драфт отказов. Об этом в своем твиттере сообщил журналист TSN Боб Маккензи.Форвард «Нью-Джерси» Вуд получил автограф Овечкина, который просил 10 лет назадНападающий «Нью-Джерси» Майлз Вуд получил автограф нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Он просил у россиянина автограф десять лет назад, когда Вуду было 11 лет.Пюмпел, Кинкейд и Сегин признаны тремя звездами дня в НХЛФорвард «Рейнджерс» Мэтт Пюмпел назван первой звездой дня в НХЛ. В матче с «Аризоной» (6:3) 23-летний канадец сделал свой первый хет-трик в лиге.Леонид Вайсфельд: Теоретически Капризов может уехать в НХЛ через годГенеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд выскзался о результативности капитана молодежной сборной России и форварда уфимского клуба Кирилла Капризова.Патрик Кейн: Панарин заслужил новый контрактФорвард «Чикаго» Патрик Кейн считает, что его партнер по звену Артемий Панарин заслужил новый контракт.Лайфхак дня. Овечкин полез на забор, чтобы попасть на матч: видео, подробностиЛайфхак дня. Овечкин полез на забор, чтобы попасть на матч: видео, подробностиКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин с приключениями добирался на очередную игру чемпионата НХЛ.Артемий Панарин: Невозможно заработать все деньги мираФорвард «Чикаго» Артемий Панарин прокомментировал подписание нового контракта с «черными ястребами».Кейн набрал 700-е очко в НХЛФорвард «Чикаго» Патрик Кейн забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:2). Это гол стал для 28-летнего американца 700-м очком в НХЛ.Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ за 2016 годРоссийский форвард «Чикаго» Артемий Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ по итогам календарного 2016 года.Поражение «молодежки» в матче с американцами и неудача ЦСКА в Белграде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.НХЛ. «Нэшвилл» уступил «Чикаго», «Монреаль» обыграл «Флориду» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Победная серия «Коламбуса» достигла 14 матчейХоккеисты «Коламбуса» на выезде переиграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3).
Главные новости
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Уотфорд» благодаря дублям Кейна и Алли
Футбол
Валерий Газзаев: Черчесов пока не создал новую сборную
Хоккей
Малкин возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Тарасенко – 4-й, Панарин – 5-й
Футбол
Девич покинул «Рубин»
Футбол
Кейн сделал дубль в своем сотом матче в АПЛ
Футбол
Герман Ткаченко: «Зенит» не готов отпустить Шатова в «Ливерпуль»
Лыжный спорт
Устюгов выиграл масс-старт и лидирует в общем зачете «Тур де Ски»
Футбол
Миланов начал переговоры о новом контракте с ЦСКА
Хоккей
Рене Фазель: 2017 год будет непростым на события для IIHF
Футбол
Валерий Рейнгольд: Боккетти нужно соизмерять свои аппетиты
все новости
Коннор Макдэвид
Коннор Макдэвидвсе новости
Сидни Кросби
Сидни Кросбивсе новости
Артемий Панарин
Артемий Панаринвсе новости
Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенковсе новости
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости