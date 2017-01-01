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«Краснодар» интересуется Янбаевым

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Интерес к защитнику «Локомотива» Ренату Янбавеву проявляет «Краснодар». Клуб сделал предложение игроку.

Как сообщает «Матч ТВ», представители «Краснодара» следили за Янбаевым осенью. Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2017 года, поэтому он может вести переговоры с другими клубами. «Краснодар» вступил в переговоры с Янбаевым. Впрочем, он также входит в планы главного тренера «Локо» Юрия Семина. «Локомотив» также ведет переговоры с ним о продлении контракта.

В текущем сезоне 32-летний Ренат Янбаев провел 12 матчей за «Локомотив». В его активе две голевые передачи.

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