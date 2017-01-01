«Краснодар» интересуется Янбаевым
Интерес к защитнику «Локомотива» Ренату Янбавеву проявляет «Краснодар».
Клуб сделал предложение игроку.
Как сообщает «Матч ТВ», представители «Краснодара» следили за Янбаевым осенью.
Его контракт с «Локомотивом» истекает летом 2017 года, поэтому он может вести
переговоры с другими клубами. «Краснодар» вступил в переговоры с Янбаевым.
Впрочем, он также входит в планы главного тренера «Локо» Юрия Семина. «Локомотив»
также ведет переговоры с ним о продлении контракта.
В текущем сезоне 32-летний Ренат Янбаев провел 12 матчей за «Локомотив».
В его активе две голевые передачи.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
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