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Валерий Газзаев: Черчесов пока не создал новую сборную

Источник:  ТАССКомментарии

Известный российский специалист Валерий Газзаев оценил начало работы Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

Напомним, Черчесов был назначен наставником национальной команды в августе. Под его руководством она провела пять товарищеских матчей, сыграв вничью с турками (0:0), победив ганцев (1:0) и румын (1:0), проиграв костарикацам (3:4) и катарцам (1:2).

«Главному тренеру сборной впереди надо много трудиться, чтобы создать новую национальную сборную. Пока я ее не вижу, но надеюсь, что мы сделаем соответствующие выводы, которые позволят нам к Кубку конфедераций на 90 процентов сформировать нашу национальную сборную, которая будет участвовать в чемпионате мира, будет демонстрировать футбол высокого уровня и оправдает ожидания болельщиков», - цитирует Газзаева ТАСС.

«Все мы видели крайне неудачное выступление нашей сборной на чемпионате Европы, как по качеству игры, так и по результату, и морально-психологическому восприятию. Люди, которые приезжают в состав национальной сборной, должны понимать, что они играют за сборную и на первый план должны выходить результат и патриотизм, так как они отстаивают честь своей страны», - добавил он.

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