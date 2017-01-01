Озил пропустит матч c «Кристал Пэлас» из-за гриппа
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил пропустит матч 19-го тура чемпионата Англии с «Кристал
Пэлас» из-за того, что заболел гриппом, сообщает пресс-служба лондонского
клуба.
Матч «Арсенал» - «Кристал Пээлас» состоится сегодня, 1
января и начнется в 19:00 по московскому времени.
Напомним, 28-летний немец в нынешнем сезоне принял участие в 23-х матчах «Арсенала», в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
Матч
Состав
Арсенал: Чех, Бельерин, Косьельни, Паулиста, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Айвоби, Санчес, Перес, Жиру
Кристал Пэлас: Хеннесси, Уорд, Данн, Томкинс, Келли, Панчон, Таунсенд, Кабай, Заха, Фламини, Бентеке К.
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
01 января 19:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция
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