Норвежец Танде выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов», Климов – 18-й
На втором этапе «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка
мира по прыжкам на лыжах с трамплина победу одержал норвежский спортсмен Даниэль
Андре Танде. Соревнования прошли в Гармиш-Партенкирхене
(Германия).
Результат победителя - 289,2
балла. Вторым стал поляк Камиль Стох (286,0). На третьем месте
австриец Штефан Крафт (282,4). Российский прыгун Евгений Климов набрал
251,3 балла и занял 18-е место.
Прыжки на лыжах с трамплина
Кубок мира
«Турне четырех трамплинов»
Гармиш-Партенкирхен (Германия)
HS140
1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) 289,2 балла
2. Камиль Стох (Польша) 286,0
3. Штефан Крафт (Австрия) 282,4...
18. Евгений Климов (Россия) 251,3...
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