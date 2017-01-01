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Норвежец Танде выиграл второй этап «Турне четырех трамплинов», Климов – 18-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На втором этапе «Турне четырех трамплинов» в рамках Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина победу одержал норвежский спортсмен  Даниэль Андре Танде. Соревнования прошли в Гармиш-Партенкирхене (Германия).

Результат победителя - 289,2 балла. Вторым стал поляк Камиль Стох (286,0). На третьем месте австриец Штефан Крафт (282,4). Российский прыгун Евгений Климов набрал 251,3 балла и занял 18-е место.

Прыжки на лыжах с трамплина

Кубок мира

«Турне четырех трамплинов»

Гармиш-Партенкирхен (Германия)

HS140

1. Даниэль Андре Танде (Норвегия) 289,2 балла
2. Камиль Стох (Польша) 286,0
3. Штефан Крафт (Австрия) 282,4...
18. Евгений Климов (Россия) 251,3...

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