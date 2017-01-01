Норвежка Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Чекалева – 11-я
На втором этапе «Тур де
Ски» состоялся женский масс-старт на дистанции 5 км классическим стилем. Победу
одержала норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг.
Победительница преодолела
дистанцию за 13 минут и 21,2 секунды. На семь секунд от нее отстала еще одна
норвежская Хайди Венг, ставшая второй. На третьем месте Криста Пармакоски из
Финляндии. Лучшая среди россиянок Юлия Чекалева заняла 11-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира
«Тур де Ски»
Валь-Мюстаир (Швейцария)
Женщины
Масс-старт. Классический стиль
5 км
1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) 13.21,2
2. Хайди Венг (Норвегия)+ 7,0
3. Криста Пармакоски (Финляндия)+ 11,4
4. Надин Фэндрих (Швейцария) + 24,6
5. Стина Нильссон (Швеция) + 25,1
6. Анне Кюлленен (Финляндия) + 26,0
7. Катрин Харсем (Норвегия) + 28,1
8. Джессика Диггинс (США) + 32,6
9. Лаура Мононен (Финляндия) + 33,5
10. Лорьен ван дер Граф (Швейцария) + 35,3
11. Юлия Чекалева (Россия) + 37,8...
27. Полина Кальсина (Россия) + 54,4...
32. Елена Соболева (Россия) + 1.01,0...
45. Мария Гущина (Россия)+ 1.24,8...
47. Алиса Жамбалова (Россия) + 1.26,4...
55. Ольга Царева
(Россия) + 2.01,3