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Норвежка Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Чекалева – 11-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На втором этапе «Тур де Ски» состоялся женский масс-старт на дистанции 5 км классическим стилем. Победу одержала норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг.

Победительница преодолела дистанцию за 13 минут и 21,2 секунды. На семь секунд от нее отстала еще одна норвежская Хайди Венг, ставшая второй. На третьем месте Криста Пармакоски из Финляндии. Лучшая среди россиянок Юлия Чекалева заняла 11-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира

«Тур де Ски»

Валь-Мюстаир (Швейцария)

Женщины

Масс-старт. Классический стиль

5 км

1. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) 13.21,2

2. Хайди Венг (Норвегия)+ 7,0

3. Криста Пармакоски (Финляндия)+ 11,4

4. Надин Фэндрих  (Швейцария) + 24,6

5. Стина Нильссон (Швеция) + 25,1

6. Анне Кюлленен (Финляндия) + 26,0

7. Катрин Харсем (Норвегия) + 28,1

8. Джессика Диггинс (США) + 32,6

9. Лаура Мононен (Финляндия) + 33,5

10. Лорьен ван дер Граф (Швейцария) + 35,3

11. Юлия Чекалева (Россия) + 37,8...

27. Полина Кальсина (Россия) + 54,4...

32. Елена Соболева (Россия) + 1.01,0...

45. Мария Гущина (Россия)+ 1.24,8...

47. Алиса Жамбалова (Россия) + 1.26,4...

55. Ольга Царева (Россия) + 2.01,3

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