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«МЮ» готов предложить «Атлетико» за Гризманна и Сауля 145 млн фунтов

Источник:  The TimesКомментарии

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести у «Атлетико» нападающего Антуана Гризманна и полузащитника Ньигеса Сауля, сообщает The Times.

По данным издания, за двух футболистов манкунианцы готовы заплатить мадридскому клубу 145 миллионов фунтов стерлингов. Такова общая сумма отступных, прописанная в контрактах этих игроков.

В нынешнем сезоне Гризманн провел в чемпионате Испании 15 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. В свою очередь, Сауль в 13 играх примеры забил один мяч и стал автором одного голевого паса.

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