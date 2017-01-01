Самарис готов отклонить предложение из Англии ради перехода в «Зенит»
Греческий
полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в «Зените». Об
этом сообщают португальские СМИ.
Как
информирует O Jogo, «Зенит» рассматривает Самариса в качестве
возможной альтернативы Акселю Витселю, который может покинуть клуб. Летом «Зенит»
уже пытался подписать игрока, но переход не состоялся. Самарис недоволен своим
положением в «Бенфике», он считает, что получает недостаточно игрового времени.
Также
сообщается, что у Самариса есть предложение из Англии, но футболист
предпочитает перейти в «Зенит». Он считает, что по стилю игры он хорошо
подходит для российского чемпионата.
До «Бенфики» Самарис играл только в Греции. За
национальную команду полузащитник провел 25 матчей и забил один мяч. В текущем сезоне 27-летний
полузащитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не
отметился.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
Таблица трансферов РФПЛ