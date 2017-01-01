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Самарис готов отклонить предложение из Англии ради перехода в «Зенит»

Источник:  O JogoКомментарии

Греческий полузащитник «Бенфики» Андреас Самарис может продолжить карьеру в «Зените». Об этом сообщают португальские СМИ.

Как информирует O Jogo, «Зенит» рассматривает Самариса в качестве возможной альтернативы Акселю Витселю, который может покинуть клуб. Летом «Зенит» уже пытался подписать игрока, но переход не состоялся. Самарис недоволен своим положением в «Бенфике», он считает, что получает недостаточно игрового времени.

Также сообщается, что у Самариса есть предложение из Англии, но футболист предпочитает перейти в «Зенит». Он считает, что по стилю игры он хорошо подходит для российского чемпионата.

До «Бенфики» Самарис играл только в Греции. За национальную команду полузащитник провел 25 матчей и забил один мяч.  В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.  

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