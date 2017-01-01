«Касима» обыграла «Кавасаки» в финале Кубка Японии
В финальном матче Кубка Японии по футболу «Касима Антлерс» победила «Кавасаки»
со счетом 2:1.
По итогам основного времени счет в матче был 1:1 и поэтому победитель
определился в дополнительное время. Победный гол на счету полузащитника
Фабрисио.
Напомним, ранее, 18 декабря «Касима» уступила мадридскому «Реалу» в финале
клубного чемпионата мира.
Кубок Японии
Финал
«Касима Антлерс»
(Касима) — «Кавасаки» (Кавасаки) — 2:1 д.в (1:0)
Голы: Ямамото, 42. Фабрисио, 94 — Кобаяши, 54
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