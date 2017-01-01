«Касима» обыграла «Кавасаки» в финале Кубка Японии

Зинедин Зидан: Нас озадачило, как много игроки «Касимы Антлерс» бегали и боролись Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после финального матча клубного чемпионата мира против «Касимы Антлерс». Напомним, «Реал» обыграл японский клуб в дополнительное время со счетом 4:2.