«Краснодар» интересуется Шишкиным, игрок не поедет на первый сбор «Локомотива»
Интерес к защитнику «Локомотива»
Роману Шишкину проявляет «Краснодар». В нем «быки» видят замену польскому
защитнику Артуру Енджейчику, который ранее покинул команду и перешел в «Легию».
Как сообщает «Матч ТВ»,
Шишкин не поедет на первый сбор «Локомотива» во время зимнего перерыва в
чемпионате России. В то же время, игроком интересуется «Краснодар». Ранее к
нему проявлял интерес «Спартак», но в итоге отказался от его приобретения.
Контракт Романа с «Локомотивом» истекает летом 2018 года, а его зарплата
составляет 1,4 миллиона евро.
В текущем сезоне 29-летний Роман Шишкин провел 12 матчей за «Локомотив».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» также интересуется другим полузащитником «Локо»
Ренатом Янбаевым.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
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