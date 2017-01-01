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Харт хочет перейти в «Ливерпуль»

Источник:  MirrorКомментарии

Голкипер «Торино» Джо Харт, чей контракт принадлежит «Манчестер Сити», хотел бы вернуться в английскую премьер-лигу. Приоритетным вариантом для него является «Ливерпуль».

Как информирует Mirror, Харт не намерен возвращаться в «Манчестер Сити», так как ему не доверяет главный тренер Хосеп Гвардиола. Именно с этим была связана его аренда в «Торино». Приоритетным вариантом Джо считает «Ливерпуль». Ранее сообщалось об интересе «красных» к вратарю сборной Англии

Также сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен игрой вратарей Симона Миньоле и Лориса Кариуса. Впрочем, недавно немецкий специалист публично выступил в защиту своих голкиперов. Харт хотел бы поработать вместе с Клоппом.

В текущем сезоне 29-летний Джо Харт провел 16 матчей за «Торино» в чемпионате Италии, в которых пропустил 23 мяча. Четыре раза он отыграл «на ноль».

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