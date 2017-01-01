Харт хочет перейти в «Ливерпуль»
Голкипер «Торино» Джо Харт, чей контракт принадлежит «Манчестер
Сити», хотел бы вернуться в английскую премьер-лигу. Приоритетным вариантом для
него является «Ливерпуль».
Как информирует Mirror, Харт
не намерен возвращаться в «Манчестер Сити», так как ему не доверяет главный
тренер Хосеп Гвардиола. Именно с этим была связана его аренда в «Торино».
Приоритетным вариантом Джо считает «Ливерпуль». Ранее сообщалось об интересе «красных»
к вратарю сборной Англии
Также сообщалось, что
главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недоволен игрой вратарей Симона Миньоле
и Лориса Кариуса. Впрочем, недавно немецкий специалист публично выступил
в защиту своих голкиперов. Харт хотел бы поработать вместе с Клоппом.
В текущем сезоне 29-летний
Джо Харт провел 16 матчей за «Торино» в чемпионате Италии, в которых пропустил
23 мяча. Четыре раза он отыграл «на ноль».
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
Таблица трансферов РФПЛ