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Арда Туран: Мы не дадим терроризму победить

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Полузащитник «Барселоны»  и капитан сборной Турции Арда Туран выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле.

Напомним, в результате вооруженного нападения на клуб Reina минувшей ночью погибли 39 человек, 69 были госпитализированы.

«Сейчас мы испытываем страдания, но мы сплотимся, встанем все как один и не дадим терроризму победить. Приношу соболезнования тебе, моя Турция», - написал Туран в твиттере.

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