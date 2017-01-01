Арда Туран: Мы не дадим терроризму победить
Полузащитник «Барселоны» и капитан сборной Турции Арда Туран выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле.
Напомним, в результате вооруженного нападения на клуб Reina минувшей ночью погибли 39 человек, 69 были госпитализированы.
«Сейчас мы испытываем страдания, но мы сплотимся, встанем все как один и не дадим терроризму победить. Приношу соболезнования тебе, моя Турция», - написал Туран в твиттере.
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