«Ливерпуль» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» Форсбергом
Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг может
перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Mirror, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
обратил внимание на Форсберга после того, как не удалось подписать вингера
дортмундской «Боруссии» и сборной США Кристиана Пулишича. Издание сообщает, что
сумма трансфера Форсберга оценивается в 20 миллионов фунтов. Transfermarkt оценивает
его в пять миллионов евро. «Лецпциг» заплатил за шведа «Мальме» три миллиона
евро.
В текущем сезоне 25-летний Эмиль Форсберг
провел 16 матчей за «Лейпциг» и забил пять мячей при девяти голевых передачах.
Цаллагов перешел в «Зенит», Ахмедов уехал в Китай.
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