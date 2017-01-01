«Ливерпуль» интересуется полузащитником «РБ Лейпциг» Форсбергом

Полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Mirror, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обратил внимание на Форсберга после того, как не удалось подписать вингера дортмундской «Боруссии» и сборной США Кристиана Пулишича. Издание сообщает, что сумма трансфера Форсберга оценивается в 20 миллионов фунтов. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро. «Лецпциг» заплатил за шведа «Мальме» три миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний Эмиль Форсберг провел 16 матчей за «Лейпциг» и забил пять мячей при девяти голевых передачах.

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