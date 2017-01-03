«Динамо» (Минск) – СКА. Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной
лиги сыграют минское «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга.
Их матч пройдет в Минске и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
После 42 матчей у «Динамо» было 73 очка. Минчане в турнирной таблице Западной конференции занимали пятое место. У СКА после 43 игр было 104 очка. Армейцы лидировали на Западе.
Матч
Место и дата
03 января 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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