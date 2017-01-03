«Динамо» (Минск) – СКА. Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

Во вторник в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют минское «Динамо» и СКА из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Минске и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 42 матчей у «Динамо» было 73 очка. Минчане в турнирной таблице Западной конференции занимали пятое место. У СКА после 43 игр было 104 очка. Армейцы лидировали на Западе.