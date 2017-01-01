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Маурисио Почеттино: Игра «Тоттенхэма» соответствовала очень высоким стандартам

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после матча против «Уотфорда» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.

«Через три дня у нас очень важный матч против «Челси», поэтому если мы можем дать отдых некоторым игрокам, то нужно давать сыграть разным футболистам. Нам нужно оставаться свежими и конкурентоспособными, это очень важно.

Мы сыграли очень хорошо, наша игра соответствовала очень высоким стандартам. Первый тайм был одним из лучших для нас в этом сезоне. Я счастлив, потому что это был очень сложный матч, и команда ответственно отнеслась к нему.

Мы знаем, что у «Челси» очень хорошая команда, они играют в хороший футбол и уверены в себе. Но мы постараемся бросить им вызов и отобрать три очка», - цитирует Почеттино ВВС.

У гостей отличились Харри Кейн (27-я и 33-я минуты) и Деле Алли (41-я и 46-я), у хозяев поля - Юнес Кабул (90-я). Отметим, что это сотая игра, проведенная Кейном в АПЛ. Лондонский клуб с 39 очками занимает на данный момент четвертое место, его сегодняшний соперник с 22 баллами – на 13-й строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм» 4 января примет «Челси», а «Уотфорд» днем ранее сыграет в гостях со «Сток Сити».

Матч

Уотфорд - Тоттенхэм - 1:4 (0:3)

Голы

Кейн 27 (0:1). Кейн 33 (0:2). Алли 41 (0:3). Алли 46 (0:4). Кабул 90 (1:4).

Состав

Уотфорд: Гомес, Кабул, Суньига, Холебас (Мэйсон, 68), Кэткарт, Прёдль, Капу (Кабаселе, 78), Дукуре, Гедиура, Дини, Амрабат (Синклер, 75)

Тоттенхэм: Льорис, Роуз (Дэвис, 68), Виммер, Алдервейрелд, Триппьер, Алли (Уинкс, 61), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Сон Хын Мин, Кейн (Янссен, 77)

Предупреждения:

Холебас, 43; Прёдль, 63; Кэткарт, 83 - нет

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

01 января 16:30, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

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