Маурисио Почеттино: Игра «Тоттенхэма» соответствовала очень высоким стандартам

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями после матча против «Уотфорда» в чемпионате Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:1.

«Через три дня у нас очень важный матч против «Челси», поэтому если мы можем дать отдых некоторым игрокам, то нужно давать сыграть разным футболистам. Нам нужно оставаться свежими и конкурентоспособными, это очень важно.

Мы сыграли очень хорошо, наша игра соответствовала очень высоким стандартам. Первый тайм был одним из лучших для нас в этом сезоне. Я счастлив, потому что это был очень сложный матч, и команда ответственно отнеслась к нему.

Мы знаем, что у «Челси» очень хорошая команда, они играют в хороший футбол и уверены в себе. Но мы постараемся бросить им вызов и отобрать три очка», - цитирует Почеттино ВВС.

У гостей отличились Харри Кейн (27-я и 33-я минуты) и Деле Алли (41-я и 46-я), у хозяев поля - Юнес Кабул (90-я). Отметим, что это сотая игра, проведенная Кейном в АПЛ. Лондонский клуб с 39 очками занимает на данный момент четвертое место, его сегодняшний соперник с 22 баллами – на 13-й строчке.

В следующем туре «Тоттенхэм» 4 января примет «Челси», а «Уотфорд» днем ранее сыграет в гостях со «Сток Сити».