«МЮ» сыграет с «Вест Хэмом» без Руни и Блинда, но с Кэрриком
Продолжающие залечивать травмы нападающий Уэйн Руни и защитник Дэйли Блинд не смогут помочь «Манчестер Юнайтед» в выездном матче 20-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом», сообщает The Sun.
Вместе с тем лазарет манкунианцев покинул полузащитник Майкл Кэррик.
Встреча на Олимпийском стадионе Лондона начнется 2 января в 20:15 мск.
Матч
Место и дата
02 января 20:15, Аптон Парк, Онлайн-трансляция
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