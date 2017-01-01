«МЮ» сыграет с «Вест Хэмом» без Руни и Блинда, но с Кэрриком

Денайер, Коне и Аничебе могут не сыграть за «Сандерленд» в матче против «Ливерпуля» из-за травм

Перед матчем 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Сандерленд» испытывает кадровые проблемы. Из-за травм матч могут пропустить защитники Ламине Коне и Джейсон Денайер, а также нападающий Виктор Аничебе.